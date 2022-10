El actor Gonzalo Torres se refirió al popular meme de su recordado personaje de Pataclaun, “Gonzalete”, durante una entrevista con Carlos Orozco. El artista relató lo sorprendido que estuvo al viralizarse la peculiar su frase “aea”.

El comunicador y el artista conversaban acerca de lo rápido que pueden crecer las tendencias en las redes sociales, cuando Torres mencionó haber sido parte de una. “Me sorprendo también de que yo sea un meme, el ‘aea’ es un meme”, expresó.

“Y lo expliqué: ‘esto es así, es ‘ah ya’, pero no funciona así, no hay como explicarlo. (...) No soy yo, es el meme, el meme es del pueblo. (...) Quedó ahí. para qué explicarlo, eso tiene su vida propia, eso tiene su reinterpretación”, agregó.

Asimismo, Orozco le señala que la mencionada frase pasó de ser un meme a formar parte del lenguaje popular. “Qué loco, eso es una cosa súper alucinante”, respondió Torres.

Gonzalo Torres recuperó a su mascota: “Nos ha vuelto el alma al cuerpo”

El actor y presentador de programas culturales Gonzalo Torres informó que su mascota Bianca apareció luego que se perdió en la zona de la curva de Chorrillos.

“Mi perra Bianca se ha perdido hoy en la zona de la curva de Chorrillos. Puede estar en el malecón. Por favor si la ven, manden foto y llamen (...)”, escribió en un primer momento Gonzalo Torres, quien luego actualizó la información: “Gracias a todos. Ya la encontraron. Nos ha vuelto el alma al cuerpo. Gracias por compartir”.

Horas antes, el actor hizo una publicación por el Día de la Madre. “Y además. Mi mamá me mima. Feliz día a todas las que están y estuvieron en nuestras palabras desde el comienzo”, se lee en Facebook.

