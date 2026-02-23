El DJ panameño DJ Chiqui Dubs se presentará este viernes 27 de febrero en Lima como artista principal de la Carnival Zion Party, evento que se realizará en Aforo.

El artista es reconocido por haber ganado el Quarantine Sound Clash 2020, organizado por Major Lazer junto a Mad Decent, y por llevar su propuesta musical a más de 20 países.

Su presentación en Perú incluirá un set completo bajo el formato sound system, con una selección centrada en reggae, dancehall, roots y dub.

Una fiesta que integra generaciones del reggae

La Carnival Zion Party propone un recorrido musical que abarca desde el dancehall de los años 80, 90 y 2000 hasta sonidos actuales como el dembow, ragamuffin y afrobeat.

La organización señala que esta edición marca el cierre de carnavales y busca consolidar un espacio de encuentro para la comunidad reggae en el país, promoviendo el respeto y la identidad cultural del movimiento.

Artistas invitados y propuesta cultural

El cartel incluye a artistas y crews locales y regionales como Sinchi Amaru, General Wayno, Karolinativa, La Distinguida y DJ Prax, entre otros.

También participarán las escuelas de dancehall DH420 e ITA LION FAM, ampliando la experiencia más allá de la música en vivo e incorporando exhibiciones de baile.

Fecha, lugar y entradas

El evento se realizará:

Fecha: Viernes 27 de febrero

Viernes 27 de febrero Lugar: Aforo – Grau 264, Barranco

Aforo – Grau 264, Barranco Entradas: Preventa desde S/ 70

Las modalidades de preventa incluyen:

General: S/ 70

VIP: S/ 100

Pack 2 x S/ 100

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Joinnus.