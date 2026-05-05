Un mensaje inesperado sacudió el set de ‘Amor y Fuego’ y abrió la puerta a posibles revelaciones sobre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli.

Durante el programa, Rodrigo González y Gigi Mitre analizaban el reciente fin de la relación cuando recibieron una comunicación que incrementó la tensión en el set.

Doña Martha, madre de la actriz, envió un mensaje al programa en el que dejó clara su intención de presentarse para pronunciarse sobre la ruptura de su hija con el conductor argentino.

“ Cuando yo me mejore un poco voy a ir donde ustedes, voy a tener que copntarles muchas cosas, ‘secretos pone’ ”, leyó ‘Peluchín’ en vivo.

“ ¿Por qué pone secreto o secretos? ”, cuestionó González, mientras que Mitre sostuvo que, de concretarse, la participación tendría el respaldo de la modelo.

Cabe recordar que la relación entre la peruana y el argentino terminó hace menos de un mes.

Marcelo Tinelli tendría nueva amor tras terminar con Milett Figueroa: “Tiene el corazón contento”

Marcelo Tinelli vuelve a acaparar titulares tras su reciente separación de Milett Figueroa. A pocos días de confirmarse el fin de la relación, su nombre ha sido vinculado a un presunto nuevo interés sentimental.

La versión empezó a difundirse en programas de espectáculos de Argentina, donde se sugirió que el presentador no estaría solo.

El programa ‘Puro Show’ trató el tema al mencionar a un conductor recientemente separado que estaría iniciando un acercamiento con otra mujer. Durante la emisión, se hizo referencia directa al argentino.

“El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda. Es argentina, actualmente está viviendo en Miami, fue modelo y estudió varias carreras, entre ellas ciencias políticas”, manifestó la comunicadora Pochi.

Ambos habrían sido vistos en los mismos espacios públicos, lo que despertó el interés de la prensa. Una de esas coincidencias se registró durante un concierto de Ricky Martin el último fin de semana.

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Otro aspecto que respalda esta versión es su actividad en redes sociales, donde ambos se siguen mutuamente. Este tipo de gestos suele interpretares como una señal de cercanía.

El espacio televisivo también presentó imágenes en las que la mujer en cuestión figura en una reunión familiar del conductor. En ese sentido, se le aprecia durante la celebración del cumpleaños de su hijo menor.