En varias ocasiones se ha comentado sobre el fuerte carácter de la madre de Paolo Guerrero y esta vez quedó evidenciado por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” cuando fue captada llamando la atención a su nieto.

Esto sucedió en la celebración del cumpleaños de Doña Peta, cuando uno de los sobrinos del futbolista discutía con su pareja.

“ Que mier... si yo la he estado viendo y ella estaba conmigo todo el rato; pero no le estés pegando conch... porque yo te saco la mier.. A la mujer no se le toca ”, se le escucha decir.

Luego del llamado de atención, su nieto se retiró del lugar mientras que la mamá del delantero volvió a su domicilio para continuar con su fiesta de cumpleaños.

Doña Peta negó que Paolo Guerrero haya anunciado su retiro de la selección peruana: “Él no dijo eso”

Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, decidió desmentir los rumores sobre el retiro de su hijo de la selección peruana.

Cabe recordar que luego del duelo ante Argentina en Buenos Aires, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas, Guerrero dijo “que es posible que haya sido su último partido” con la “Bicolor”.

“Él no dijo así, de que había colgado los chimpunes sobre la selección. Dijo que ‘él piensa que ese fue su último partido’. Como hay muchos críticos también. La gente a veces no es bien agradecida”, sostuvo Petronila Gonzales para Willax.

Asimismo, se refirió a los comentarios negativos hacia el “Depredador”: “No todos los critican porque todo el Perú lo quiere, pero hay algunos que no están de acuerdo, que se respeta. Hay que ver cómo ven el fútbol, porque el fútbol hay que saberlo ver y analizar”.