La mamá de Paolo Guerrero, conocida como Doña Peta, habló por primera vez sobre su nuera Ana Paula Consorte, a quien no se le ha visto tan cercana a la progenitora del delantero peruano.

“Yo estoy con la que mi hijo quiere, yo no le puedo ponerle esposa. Mi hijo quiere a su esposa, también tengo que estar yo, tengo nietos, como voy a estar distanciada, no estoy distanciada. Yo soy así (Es su caracter) Así es”, dijo de forma tajante a América Hoy.

Consultada sobre la relación de Ana Paula Consorte contra la prensa peruana, Doña Peta declaró que eso es asunto de la modelo.

“Yo los dejo ser (¿No le molesta?) no para nada para qué, yo sé cómo soy y ella me conoce, él sabe cómo soy, así que no hay ningún problema (Ana Paula tiene problemas) No sé, esos son problemas de ella, no sé”, sostuvo.

A la salida de un evento católico por Semana Santa, Doña Peta fue abordada por varias personas que le pedían una foto.

“Es algo hermoso que la gente te quiera, uno se gana eso con trabajo, con dedicación, respeto y con mucha humildad. Eso me enseñó mi madre, ser humilde para poder progresar”, manifestó la suegra de Ana Paula.