Anna Carina, con casi tres millones de vistas en YouTube de su éxito “Tu amor me duele” junto a “Corazón Serrano”, reafirma su apuesta por reinventarse en la música y en una carrera que no debe dejar nada al azar. “Siento que este tema está creciendo de una manera mucho más rápida a mis anteriores videos. Eso para mí es un termómetro puro. Desde hace un par de semanas estoy concentrada en lo que se viene, ya con un pie en el acelerador; a veces me tomo demasiado tiempo al desarrollo de una canción, yo creo que a veces hay que salirse un poco del perfeccionismo, tratar de inclinarse más en la inmediatez”, dice la cantautora.

El tema “Tu amor me duele” con “Corazón Serrano” te está marcando la tendencia de por dónde debe ir tu música en esta temporada. Absolutamente, y en verdad creo que todo sucedió de alguna manera como muy orgánica en mi relación con “Corazón Serrano” porque justo cuando estábamos terminando de grabar “Tu amor me duele” salió la idea de colaborar con ellos en otra canción, en realidad ya está grabada, prácticamente el guion ya está listo, y estamos simplemente poniéndonos de acuerdo de cuándo vamos a grabar el video. Es una canción mía que está versionada a cumbia, y sé que a la gente le va a encantar.

¿Seguirás apostando por la cumbia? Sí, se vienen proyectos con cumbia, con el ‘Viejo’ Rodríguez, él está conmigo en lo del disco que queremos lanzar. Ya tenemos como dos o tres temas compuestas y en poquito tiempo vamos a empezar a producirlos. Se viene nueva música y pronto, además tenemos una colaboración con un artista extranjero muy popular.

Shakira, que acaba de lanzar su nuevo disco, recorre todo un abanico de géneros, ¿esa es la tendencia de una artista ahora? Por supuesto, Shakira siempre va a ser mi referente, yo siempre he dicho que ella es la persona que más admiro en el mundo musical. Justo el otro día me puse a escuchar todo su disco, y realmente iba desde canciones con influencia regional mexicana, al pop, luego también se iba a lo urbano, un hit con Karol G; no siento que haya un divorcio entre canción y canción. Lo que marca ella es su estilo de componer, sus letras, sus metáforas, o sea, su forma de contar sus historias.

Anna Carina Copello. (Foto: Alessandro Currarino)

Así como se está tomando como referente mundial el regional mexicano, ¿la cumbia peruana podría pegar a nivel internacional? Esa es la idea, porque así como se han creado movimientos en otras partes del mundo, fusionando géneros autóctonos del lugar, nosotros tenemos algo muy fuerte acá en el Perú que es la cumbia, si lo hemos hecho con nuestra gastronomía, por qué no lo podemos hacer con nuestra música. Mi objetivo este año es tratar de llevar al mundo lo nuestro, por eso yo me estoy enfocando en este género que fue como una especie de prueba para ver qué onda. A mí la cumbia siempre me ha sido fácil bailarla, cantarla, no como la salsa.

En tiempos de redes y plataformas y con toda tu experiencia, ¿sientes que los que recién empiezan en la carrera quieren resultados tan rápidos como quien da un click? Estamos en la era de la inmediatez, ahí es donde yo digo que mucha gente que inicia este proyecto también espera resultados rápidos, y cuando uno recién empieza una carrera tienes que pagar derecho de piso, es un trabajo de largo aliento sobre todo el tema de la música. Debes estar acompañado de un buen equipo que te pueda asesorar, guiar, porque no es algo que se logra de la noche a la mañana, son años de entrega.

Debe haber gente que te ponga los pies sobre la tierra ¿No? Totalmente, no es que los juzgue, pero mucha gente termina mal por agarrar la fama muy rápido, entonces es que como que ya pierden el rumbo.

También hay quienes creen que con dinero se consigue todo, hasta mantener el éxito en una carrera. En esta carrera y en el mundo, la vida siempre da vueltas, la gente no entiende que si está en su momento de éxito, es donde más humilde tienes que ser porque tú no sabes cómo va a ser el día de mañana, así es la vida, es cíclica. Yo agradezco de mi carrera que ha sido un poco más lenta, pero siento que ha ido por el camino correcto, no he tenido que apelar a ningún escándalo para lograr que la gente volteé a ver mi música, yo lo he hecho con sudor y lágrimas, a pulso, y eso siempre me hace sentir muy orgullosa.