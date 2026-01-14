En una entrevista reciente con Amor y Fuego, José Luis Hernández, conocido como ‘Agatur’ y líder de Barrio Fino, afirmó que está al tanto de la agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón, aunque sostuvo que ese hecho no justifica su salida de la agrupación.

Pese a la difusión de las imágenes y a la denuncia presentada por Melissa Klug contra Bryan Torres, el propietario de Barrio Fino aparentemente se mantiene al margen de la controversia y opta por no involucrarse en el caso.

“ Bueno yo como dueño en estos temas, más o menos tenía algo entendido, pero esos son temas personales ”, declaró al inicio.

“ No puedo meterme ni opinar en tema de Bryan con su pareja, Bryan sí trabaja para mí, pero ya lo resto que pase con su familia ya es su intimidad de su familia ”, agregó.

El líder de Barrio Fino minimizó la agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón, al señalar que mientras el salsero cumpla con su trabajo, él no tiene inconvenientes.

“ No me ha fallado en el trabajo, no me ha fallado en nada aquí. Sí sabía que tenía problemas sí, pero ya son cosas personales (...) Yo no soy la persona indicada para hablar de este tema ”, sostuvo.

Dueño de la orquesta minimiza agresión de Bryan a Samahara. (Fuente: Amor y Fuego)

Ministerio de la Mujer se pronuncia sobre agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: “Que el caso no quede impune”

Personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se habría trasladado al domicilio de Samahara Lobatón para ofrecerle apoyo tras la presunta agresión de su pareja, Bryan Torres. El programa “Amor y Fuego” difundió imágenes en las que se observa a los representantes de la entidad en la puerta de la vivienda de la influencer.

Si bien no mencionaron nombres ni apellidos, la entidad difundió un comunicado en sus redes sociales en el que informó que viene brindando atención inicial a la persona agraviada.

“Respecto al caso de influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el Programa Nacional Warmi Ñan tomó acción a través de un equipo de profesionales, brindado la atención inicial a la agraviada. Estamos trabajando de manera coordinada con la Policía y la Fiscalía para que el caso no quede impune”, se lee en el pronunciamiento.