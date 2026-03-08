Eddy Herrera y Alberto Barros sepresentarán por primera vez en el mismo escenario en dos noches este 24 y 25 de abril en el Jockey Club de Chiclayo y en el Costa 21 de Lima.

El cantante dominicano, Eddy Herrera, con más de 35 años de trayectoria artística, ha sido catalogado por la crítica como uno de los artistas más exitosos del género en América Latina. “Perú siempre me ha dado su amor y cariño, me siento feliz y honrado”, declaró Herrera.

Su popular tema ‘Amor Vuelve’, grabado en colaboración con Grupo 5, resonó en múltiples emisoras radiales y ha acumulado más de 85 millones de reproducciones en YouTube. El sencillo también ha cosechado éxito en plataformas de música digital .

Alberto Barros, más conocido en la industria musical como “El titán de la salsa”, con gran trayectoria artística como cantante, productor, compositor y arreglista presentará lo mejor de la salsa colombiana. Ha sido productor y director del Grupo Niche. Además de dirigir las orquestas de cantantes de la talla de Celia Cruz, Oscar de León, Héctor Lavoe, Andy Montañez, Pete “El Conde” Rodríguez entre otros, siendo, también, creador, director y propietario de la orquesta Los Titanes de Colombia.

El famoso trombonista y ganador del Grammy dará un repaso por lo más representativo de sus discos tributo a la salsa colombiana.