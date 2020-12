Edison Flores y su esposa Ana Siucho se convertirán en padres por primera vez. Así lo anunció Ana Siucho en las redes sociales aprovechando que celebran el primer aniversario de su matrimonio.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja del futbolista peruano publicó una fotografía en la que aparece muy feliz junto al popular ‘Orejas’ Flores, quien la abraza y acaricia su pancita.

“Bodas de papel. Feliz 1er año de casados mi Chichi. Nada me hace más feliz que celebrarlo de a 3! Sin duda, el mejor regalo. Te amo hasta viejitos”, escribió en su última publicación que ya alcanzó más de 5 mil ‘Me gusta’ en solo unos minutos.

Aunque no ha revelado cuántos meses de embarazo tiene, Ana Siucho muestra un avanzado estado de gestación en su reciente fotografía en la que aparece en ropa de baño.

Como se sabe, Edison Flores y Ana Siucho contrajeron matrimonio hace exactamente un año y su boda fue trasmitida por televisión nacional.

Actualmente, la pareja radica en México y muestra en sus redes sociales cómo pasan sus días en familia y disfrutando del clima de ese país.

Desmienten rumores de separación

Luego de la filtración de unos mensajes que intercambió el seleccionado peruano con una seguidora en Instagram, Edison Flores rompió su silencio y confirmó las conversaciones, pero negó que se haya separado con su esposa, Ana Siucho.

Según el popular ‘Orejas’, él siempre interactúa con sus seguidores y hasta conversa personalmente con ellos por interno. Incluso, ellos les piden que mande saludos o ayudas sociales, pero que a él no le parece nada de malo.

“Lo que se muestra en la cuenta de Instagram que me cita es una conversación en la que en todo momento me dirijo con respeto hacia una persona con la que hablo. Y esta situación no será motivo para dejar de hablar con mis seguidores, enviarles saludos o recibir siempre sus ánimos y cariño con una respuesta de agradecimiento”, escribió el futbolista.

