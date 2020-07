Edith Tapia empezó a los 14 años en el mundo de la alta costura y el modelaje. Por ello, es una voz autorizada para hablar del papel que tiene la moda frente a la coyuntura de esta pandemia, que han cambiado por completo las costumbres que hasta hace poco teníamos.

Vivimos días complicados...

Yo pertenezco justamente al rubro más afectado (el arte, la actuación y la moda). A Dios gracias la actuación se está empezando a reinventar, hay muchas funciones virtuales y es lo que nos espera. Simplemente es una nueva forma y es como debemos verlo, es el futuro cercano que nos espera.

¿Y en cuanto a la moda?

Ya se están empezando en las plataformas a mostrar desfiles y colecciones. Las grandes marcas también están potencializando sus webs, Aunque hasta nuevo aviso están suspendidos los showrooms, las colecciones grandes y pequeñas.

¿Qué enseñanza va dejando todo esto?

Lo que se ha descubierto durante todo este tiempo de paralización, es que no debemos apuntar a sacar tantas colecciones al año, solamente dos y que sean realmente útiles. Creo que también se le tiene que dar valor a quien hace la prenda, lo que se viene para mí, es eso.

¿Crees que hay muchas colecciones innecesarias?

Sucede que sale una colección y a los 15 días ya tienes otra, y a dónde va toda esa ropa, dónde se bota todo eso. Lo único que estamos haciendo es contaminar nuestro medio ambiente. Yo creo que la moda también está descubriendo nuevas formas, y estoy segura que las colecciones que viene de las grandes capitales de la moda, van a dar la pauta de hacer dos colecciones al año y darle valor a la prenda para que dure de por vida.

¿Nadie está viendo esa realidad?

Yo creo que esta pandemia nos está enseñando a todos, algo nos está queriendo decir. Creo que tenemos que ser personas atentas a todas las señales -que siempres están ahí- pero a veces no las queremos ver. La moda y todos los rubros, sin excepción, están adaptándose a esta nueva forma de vida.

En todos los aspectos de la vida...

Todos estamos descubriendo cosas que quizá hemos estado haciendo de manera equivocada. Abogo porque la moda apunte hacia eso. La oportunidad que no está dando la pandemia es de revalorizar nuestras materias primas y el uso y cuidado de nuestros textiles para que no sigan contaminando el mundo en que vivimos.

Aunque las actividades domésticas no te eran ajenas, ahora estás sola frente a los quehaceres de casa...

Yo no comulgaba mucho con la cocina y ahora que lo hago todos los días durante estos meses, pienso que lo hago bien. Lo más importante es que lo hago sanamente, no cocino con sal, no uso azúcar, todo lo hago de cosas naturales. No me gusta nada empaquetado, cuido mucho la salud, y he descubierto que así también se come rico.

Allí está el mejor ejemplo que nunca dejamos de aprender...

Jamás. Lo importante es no tenerle miedo a nada, yo he crecido así, he visto a mis padres luchar juntos y sacar una familia adelante. Somos una familia de retos y aunque no se puede dejar de sentir miedo, se le puede vencer al día siguiente.

Perfil de Edith Tapia

Empresaria, modelo y actriz

Desde 1999, además de su labor como modelo, ha participado en diversas producciones nacionales. Paralelamente, ha desarrollado una interesante carrera detrás de cámaras, en la productora ‘Sinargollas’.