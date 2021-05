La competidora de El Artista del Año, la Uchulú, confesó que a pesar del Estado de Emergencia que se vive a nivel nacional, le siguen ofreciendo “privaditos”. Sin embargo, agregó que no volverá a cometer un desliz como lo hizo en la participación de la grabación del videoclip ‘No sé’ del grupo Explosión de Iquitos.

“No voy a defraudar a mis seguidores, así que voy a ponerle más energía a todo lo que hago y reconozcan mi talento. Ya pasó lo de la grabación y estoy arrepentida, sé que no estuvo bien, pero lo hice porque quería cumplir uno de mis sueños. Ya luego de la tempestad vino la calma y todas las cosas maravillosas que me están pasando”, comentó.

“SÍ ME HAN OFRECIDO HACER PRIVADITOS”

Edson Davila, el popular Giselo, comentó en una entrevista para Diario Correo que a él también le han ofrecido animar eventos en plena pandemia, pero no los aceptó, ya que no es lo suyo y tampoco quiere infingrir las normas de bioseguridad.

“Sí, si me los han ofrecido de verdad, pero no los hago. Tampoco no hago shows Zoom, porque no es lo mío, lo mío es el contacto con las personas, tenerlas cerca”, expresó el bailarín de El Artista del Año para Correo.

“NO ESTOY CON DISFUERZOS, NI ME COMPRO ROPA CARA”

El popular Giselo aseguró que nunca se le subirán lo humos porque tiene claro que lo que hace en televisión es un trabajo como cualquier otro.

“Nunca me va ocurrir (que se me suban los humos). Lo tengo clarísimo. Yo empecé tarde en televisión, soy una persona que cumplirá 38 años. Empecé estudiando a los 26 años porque necesitaba ganar dinero y dije me voy a dedicar a lo artístico. Esto es mi trabajo como cualquier otro”, señaló Edson Dávila para el grupo El Comercio

