Wendy Chávez, expareja y madre del hijo adolescente de Eduardo Alonzo, se comunicó con el programa “Magaly TV: La Firme” para hacer pública su denuncia contra el conductor de “Comando”, reality de Viva TV.

La mujer mostró audios que evidencian las agresiones psicológicas que ha venido ejerciendo el exanimador del programa “Combinado” contra la propia madre de su hijo.

“Simplemente ya tu presencia, tu cara, tu cuerpo y tu humanidad me dan pena. Me das pena como madre y me das pena como mujer. Cómo maldigo la hora que estuve contigo”, se oye decir a Eduardo Alonzo en uno de los audios presentados por Wendy Chávez.

Ante estos comprometedores audios, un reportero de “Magaly TV: La Firme” se comunicó con él para que brinde su descargo y conductor señaló que lo presentado por su expareja son el resultado del alcohol.

“Si escuchas mi voz ahora y la voz que está ahí (por el audio), uno se puede dar cuenta que yo estoy tomado. Eso es evidente”, explicó Eduardo Alonzo.

Wendy Chávez también hizo referencia a las agresiones físicas por parte del animador, según relató la mujer estos comportamientos comenzaron antes que ella quede embarazada de su hijo en común y en Colombia, donde el también actor había conseguido un papel.

“Era una persona que tomaba mucho. Cuando llegó de madrugada de una reunión (en Colombia) fue la primera vez que me agredió, él me jaló de los pelos y quería tener intimidad a la fuerza”, narró.

