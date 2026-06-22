El reconocido cantautor ayacuchano Edwin Montoya Rojas, conocido por el público como “El Puquiano de Oro” y “El Señor del Huayno”, celebrará sus 66 años de trayectoria artística con un Gran Almuerzo Show que reunirá música, recuerdos y un homenaje a una de las voces más emblemáticas del folclore peruano.

La celebración se realizará el próximo domingo 28 de junio en el Centro de Convenciones Bolívar, en Pueblo Libre, y contará con la participación de destacados artistas invitados.

Una vida dedicada a difundir la música andina

Nacido en Puquio, provincia de Lucanas, Ayacucho, Edwin Montoya inició su carrera artística hace más de seis décadas.

A lo largo de los años integró agrupaciones como Los Heraldos de Puquio, colaboró con Los Puquiales y formó parte del recordado trío Los Tres del Perú, antes de emprender una exitosa carrera como solista.

Con Discos de Oro, múltiples reconocimientos y una extensa producción musical, el intérprete se consolidó como uno de los máximos exponentes del huayno peruano.

El primer intérprete de “Por Dios que No”

Entre los temas que marcaron su carrera destaca “Por Dios que No”, canción que Edwin Montoya interpretó originalmente en versión huayno, convirtiéndose en el primer artista en grabarla y difundirla masivamente.

Con el paso de los años, la composición fue versionada por diversas agrupaciones de cumbia y alcanzó gran popularidad dentro y fuera del Perú.

En su repertorio también destacan canciones como “Dulce Ausencia”, “Puquio Querido” y “Yo Soy el Huayno”, convertidas en parte del patrimonio musical andino.

Invitados especiales y homenaje a su legado

La celebración contará con la presencia de Nancy Manchego, Kiko Revatta y Saywa, reconocidos exponentes de la música andina peruana.

Durante el espectáculo, Edwin Montoya realizará un recorrido por las distintas etapas de su carrera y compartirá con el público los temas que lo acompañaron durante más de seis décadas.

“Cumplir 66 años de trayectoria es un regalo de Dios y del cariño del público. Mi compromiso sigue siendo el mismo: cantar con el corazón para mi tierra, para Ayacucho y para todo el Perú”, expresó el artista.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

El Gran Almuerzo Show por los 66 años de trayectoria de Edwin Montoya se realizará:

Fecha: Domingo 28 de junio.

Hora: 1:00 p.m.

Lugar: Centro de Convenciones Bolívar, Pueblo Libre.

Artistas invitados: Nancy Manchego, Kiko Revatta y Saywa.

Entradas: Disponibles en Teleticket.