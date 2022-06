”Los que vivimos diariamente el arte no podemos irnos a la cama a esperar que todo nos caiga del cielo, es mejor tener actividad, y en mi caso, busco la formación de gente. Siempre me ha gustado transmitir lo poco que he aprendido, sobre todo que se debe respetar la pasión por el teatro, respetar tu trabajo en la televisión, siempre digo que lo que más me agrada es enseñar”.

¿Y qué le dices a esos jóvenes que antes de una verdadera formación, quieren estudiar para luego tener fama?

En la primera clase les digo:, lo que hayan venido por solo querer ser famosos, con todo respeto pueden salir y les devuelvo su plata, están perdiendo tu tiempo.

Lo importante es darle las herramientas para que hagan su propio camino.

Yo no trabajo ni pongo gente para las producciones de televisión, yo preparo gente para que vayan a los casting y demuestre su calidad y lo que han aprendido conmigo; esa es la mejor fórmula para destacar. Hay muchos jóvenes que han salido de mis talleres que poco a poco están consiguiendo pequeños papeles, y si apelo a mis recuerdos, de mis talleres en Histrión salieron Irma Maury, Analí Cabrera, Elmer Alfaro “Machucado”, entre otros hoy populares artistas.

Has visto muchas carreras subir y desaparecer, ¿cuál crees que es la fórmula de la vigencia?.

En primer lugar se debe trabajar con humildad, si uno cree que ya lo logró todo y se siente estrella, divo, no sé si vivirá feliz, pero ya comienza a ser inservible para cualquier carrera, en este caso la actuación. Si uno va por la vida con humildad, siente que está en la capacidad de poder hacer cosas nuevas, siempre estará dispuesto a ser creativo y sobre todo buscará aprender.

¿Hay mucha gente sobrevalorada en el ambiente artístico?

Veo muchas veces a jovencitos que hicieron una obra o salieron en televisión y caminan como pavos por la calle, eso me subleva, me exacerba creerse algo y no le han ganado a nadie. Yo he visto sus actuaciones y son técnicamente pésimas.

¿Además de las clases técnicas en qué reafirmas más respecto a la preparación?

Busco un alumno cultivado, yo no acepto a un aspirante a actor que no lea, por ejemplo, en mi primer ciclo salimos eruditos en la obra de Julio Ramón Ribeyro. La lectura te hace crecer, no solo en cultura, también te da sensibilidad, el actor debe ser un mensajero de cultura y si no se cultiva está condenado al fracaso. Cuando hacía televisión me sentía orgulloso de tener grandes amigos, lectores, en los descansos de grabaciones se intercambiaban libros entre ellos.

Acaba de retornar ‘Al fondo hay sitio’ que dirigiste por ocho temporadas, ¿tienes algún proyecto televisivo?

Hay algunos proyectos que están allí esperando por cuestiones de presupuesto, eso lo tendrán que ver los gerentes, pero hay una propuesta que podrá ser mi regreso a la televisión como productor, es un proyecto muy hermoso y creo que por ahí va a comenzar el retorno. Yo no voy a estar en Al fondo hay sitio esta vez, pero mi relación con América Televisión sigue siendo excelente y colaboran conmigo permanentemente.

EFRAÍN AGUILAR

Inicia sus estudios con el grupo de teatro Histrión que marcó su carrera artística. Integró el elenco de la mejor época de “Risas y Salsa”, programa en el que luego fue director. Produjo exitosas series para América y Panamericana.

