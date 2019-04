'El Artista del Año' 2019: Gisela presentó a Adolfo Aguilar como uno de los jurados

Síguenos en Facebook

El exconductor de televisión, Adolfo Aguilar, fue presentado por Gisela Valcárcel como uno de los miembros del jurado del programa 'El Artista del Año', cuya temporada 2019 se inició este sábado.

Luciendo un vestido de color rojo, la popular 'señito' empezó su programa dando la bienvenida al exconductor de 'Yo Soy' de Latina.

En el escenario, Valcárcel y Aguilar se dieron un fuerte abrazo y comenzaron a bailar.

El también productor de películas agradeció a Gisela por haberlo elegido para asumir el reto. Incluso, admitió que se encontraba sumamente nervioso por estar en un espacio muy diferente de los que había laborado.

"Estoy súper agradecido, súper nervioso. Me hago la pichi", bromeó. Gisela le respondió: "Pero tenemos que aguantar hasta las 11 y 30 de la noche". A lo que el nuevo jurado precisó brevemente: "Tanto. Muy bien"

Dejando de lado las bromas, Aguilar comentó haber meditado mucho la propuesta para asumir el reto.

"Le he dado muchas vueltas al tema, he ensayado incluso pasos de baile. Ensayado mil cosas. He tratado de pensar mil cosas que podría hacer en este escenario. Estoy encantado de acompañarte", mencionó.

"De tus manos voy a llegar mucho más lejos, que nunca pensé que iba a llegar. Muchísimas gracias", finalizó.

La actriz Dennis Dibós también fue presentada como uno de los nuevos miembros del jurado. Junto a Aguilar se incorporaron al equipo -integrado por Santi Lesmes y Morella Petrozzi- que decidirá quién se llevará la copa al finalizar la temporada.