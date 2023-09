En declaraciones a la prensa mexicana, Nicola Porcella dijo que se siente “muy mexicano” y que este país es su “nuevo hogar”. Sin embargo, explicó que la legislación mexicana no permite que una persona tenga más de dos nacionalidades.

“Lo pedí, busqué, pero tengo dos nacionalidades, entonces ya estaba viendo el tema, me dijeron que tres no puedo, yo quería nacionalizarme por todos los temas, pero ya me quedo a vivir acá”, dijo muy decepcionado el peruano.

Luego continuó con: “de repente tengo que abandonar una porque tengo dos nacionalidades, la peruana y la italiana. Yo soy peruano de corazón, Perú es el país que me vio nacer, el que me dio las oportunidades siempre, entonces tendríamos que ver”,

A pesar de que no dijo oficialmente por cuál nacionalidad optaría por abandonar, Nicola dejó en claro que es peruano como el cebiche.

Recordemos que el exguerrero se luce como conductor de un reconocido programa mexicano, en el que tuvo la oportunidad de conocer, e incluso, coquetear con la cantante Anitta. Además, Porcella está próximo a protagonizar una novela en Televisa.