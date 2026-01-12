“Los Ángeles Azules”, el grupo de cumbia más grande y más exitoso del mundo, anuncia su llegada a Lima para un esperado concierto el próximo 8 de mayo en Costa 21, en una noche que promete baile, emoción y clásicos inolvidables. La preventa de entradas estará disponible en Teleticket con Interbank los días viernes 16 y sábado 17 de enero desde las 10:00 a. m., mientras que la venta general comenzará el domingo 18 de enero a las 10:00 a.m.

Con una trayectoria que marcó a generaciones enteras en toda Latinoamérica, Los Ángeles Azules celebran un recorrido artístico único, consolidándose como referentes indiscutibles de la cumbia romántica. Su sonido, inconfundible y profundamente popular, trascendió fronteras y épocas, convirtiendo a la agrupación mexicana en un símbolo musical del continente y en una de las propuestas latinas más reconocidas a nivel global.

Temas que forman parte del ADN musical de América Latina como “Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo”, “La Hice Llorar”, “20 Rosas”, “Mi Niña Mujer” y “17 Años” siguen sonando en fiestas, radios, playlists y celebraciones familiares, manteniendo viva una conexión emocional con el público que se renueva generación tras generación. Sus canciones no solo invitan a bailar, sino que también evocan historias, recuerdos y sentimientos compartidos por millones de personas.

En los últimos años, Los Ángeles Azules reafirmaron su vigencia artística a través de colaboraciones con artistas de distintos géneros, que van desde el pop y la música urbana hasta el folclore latino. Esta apertura creativa les permitió expandir su universo musical sin perder su esencia, acercándose a nuevos públicos y reforzando su posición como una de las bandas más representativas de la música latina contemporánea.