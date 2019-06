El Valor de la Verdad: 'Chiquito' Flores confesó en el 'sillón rojo' que la gente le tiene envidia

Síguenos en Facebook

Beto Ortiz anunció a través de sus redes sociales que Juan 'Chiquito' Flores será el invitado de esta noche de 'El Valor de la Verdad'. El exfutbolista responderá hoy -quizás- las 21 preguntas en el 'sillón rojo'.

Cabe mencionar que el conductor del programa publicó hace unas horas en su cuenta de Facebook un nuevo video donde el exjugador revela que pensó quitarse la vida.

“Me saqué la casaca que era térmica y lo amarré en los bordes, y justo cuando ya estaba concentrado, tocan la puerta. Las cosas están pasando por mi mente son fuertes. Si él no entra, yo me cuelgo, me ahorco, porque sentía vergüenza ajena porque mi familia estaba afuera”, es lo que dice el invitado al programa entre lágrimas.

Preguntas que va respondiendo Juan 'Chiquito' Flores

1.-¿Le mordiste el cuello a tu expareja? SÍ (VERDAD)

2.-¿Intentaste estrangular a tu expareja?NO (VERDAD)

3.-¿Agrediste a tu expareja por un ataque de celos?SÍ (VERDAD)

4.- ¿Le encontraste a Nataly mensajes de otro hombre?

5.- ¿Le dejaste marcas en el cuerpo a Nataly para que viera el hombre que la cortejaba?SÍ (VERDAD)

6.- ¿Rompieron 6 celulares por celos entre Nataly y tú?SÍ (VERDAD)

Segunda etapa

7.-¿Juan eres un hombre agresivo?SÍ (VERDAD)