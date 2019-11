“EVDLV”: Deysi Araujo reveló que tuvo un ‘choque y fuga’ con Juan ‘Chiquito’ Flores (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La exvedette Deysi Araujo reveló que tuvo un ‘choque y fuga’ con el exfutbolista Juan ‘Chiquito’ Flores en su reciente participación en el programa “El valor de la verdad”.

La modelo estuvo sentada en el sillón rojo del programa conducido por Beto Ortiz y reveló pasajes poco conocidos de su vida privada. Entre sus revelaciones señaló que conoció al exarquero después que este terminara su relación con Tula Rodríguez.

“Lo vi, como es un chico conocido y es alto, me gustan los hombres altos. Ese día yo tenía una presentación y me acompañó, pagó el taxi y ya. Yo no me encamé con él, pero sí hubo besitos. Él quiso llevarme al hotel, pero yo no quise”, reveló la modelo.

Asimismo, dijo que no pasó de darse besos con Juan ‘Chiquito’ Flores porque este solo hablaba de la conductora de “En boca de todos”.

“Todo el tiempo se pasó hablándome de Tula, que era el amor de su vida. Estaba dolido. Me sé toda la historia, que él la engañó con otra chica y eso”, contó.