'El Valor de la Verdad': Gladys Tejeda confesó que corrió tras a ladrón que robó su celular (VIDEO)

Gladys Tejeda, la fondista peruana que acaba de ganar la medalla de oro en la maratón femenina de los Juegos Panamericanos Lima 2019, es la nueva concursante de “El valor de la verdad” y deberá responder 25 preguntas para llevarse los S/50,000 de premio.

El periodista Beto Ortiz, conductor del programa que se emite por Latina todos los sábado a las 10 p.m., compartió a través de su cuenta de Instagram un avance en el que muestra algunas de las interrogantes que le formuló a Gladys Tejeda.

En el clip, se puede ver al periodista preguntarle a Gladys Tejeda: “Sentiste que no ibas a llegar a la meta en los Panamericanos?”, a lo que ella respondió: “Lo que manda es la mente porque las piernas ya no las sientes. Lo haces o no lo haces porque tu gente está que te hace barra, te grita y solo por eso avanzas”.

Seguidamente, Beto Ortiz la interrogó y le dijo: “Gladys, ¿hubieras querido que tu padre viera tus medallas?”. La deportista respondió bastante conmovida: “Él hubiera estado súper feliz (…) ‘Yo sé que va a estar sentado en la primera de las tribunas para verte llegar’”.

Una tercera pregunta que se reveló en el video promocional provocó la risa de Gladys Tejeda. “¿’Correteaste’ al ratero que robó tu celular?”, le consultó Beto Ortiz a la atleta nacional y ella indicó: “Hasta alcanzarlo iba calladita. Corrí como 400 metros”.

La última interrogante que lanzó Beto Ortiz fue: “Galdys, ¿te has sentido discriminada”; sin embargo, en el video no se aprecia la respuesta de Gladys Tejeda. Habrá que esperar a ver el programa para saber qué dijo la atleta nacional.