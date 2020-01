Jimmy Santi reveló que fue acosado sexualmente por un sacerdote

Jimmy Santi fue el último participante de El Valor de la Verdad y, mientras estaba sentado en el sillón rojo, reveló que fue acosado sexualmente por un Sacerdote.

"Fue cuando estuve interno, porque yo quería ser sacerdote (…) estuve un año en el seminario, primero en el de Magdalena y luego en el de Huancayo. Había un padrecito, y como a mí me gustaba la música, entonces él me enseñó a tocar piano. Yo le conté a un amigo mío que cuando el padre me daba clases, sentía una cosa, algo atrás medio raro, dura”, comentó el cantante.

Luego continuó con: “Me dio mucho asco eso, cuando me dijeron que me estaba ‘punteando’ y, cuando eres chiquito, que vergüenza te da. Él me rompió toda la ilusión que te da la religión, y yo no creo en religiones, creo en Dios, pero acontece y muchas veces te pasan cosas más crueles y los chicos callan por vergüenza en la familia”.

Santi también confesó que pensó en quitarse la vida luego de ser estafado. En su reciente participación en “El valor de la verdad”, el cantante reconoció que le quitaron todo su dinero en época de Navidad y no tenía plata “ni para comer”.

“La depresión fue terrible, descubrí que me habían robado todo, que el amor que me daban era mentira. Más me dolía la traición. Era Navidad y no tenía plata para los regalos, no tenía ni para comer. Era los ahorros de mi vida para tener una vejez honesta”, contó el músico.

