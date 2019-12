Conocida por su gran voz, Lucía de la Cruz se sentará en el ‘sillón rojo’ de “El valor de la verdad” para revelar todos los detalles de su vida amorosa.

Este sábado 14 de diciembre tendrá lugar “El valor de la verdad” de Lucía de la Cruz por la señal de Latina. La criolla hablará de sus más sonados romances con personajes del mundo del espectáculo nacional.

Lucía de la Cruz ya había sido invitada a “El valor de la verdad” en el 2012. La cantante solo contestó 20 preguntas y se llevó los 25 mil soles. Asesorada por su esposo e hijo, no quiso responder la última pregunta que le hubiera hecho ganar 50 mil soles o perderlo todo.

La cantante criolla llega a la edición 2019 recargada para contar pasajes desconocidos de su vida privada, sus amores y hasta los días donde conoció a Jefferson Farfán en las canteras de Alianza Lima.

Beto Ortiz usó sus redes sociales para compartir el video promocional de la participación de Lucía de la Cruz en “El valor de la verdad” con la siguiente leyenda: “Hicimos el amor en Huarmey... Parece el título de una nueva miniserie, pero es solo una de las candentes y también hilarantes confesiones de una de las mujeres más transgresoras de la canción peruana. Este sábado a las 10, El Valor de Lucía de la Cruz, la leyenda”.

En el clip aparece Lucía de la Cruz manifestando que tuvo un encuentro íntimo con el ídolo del fútbol peruano: Teófilo ‘Nene’ Cubillas, haber dado “un sencillo” a un infante Jefferson Farfán y que 99 hombres estuvieron con ella.

“¿Te jugaste una pichanga con el ‘Nene’ Cubillas?”, es una de las preguntas que realiza Beto Ortiz. De la Cruz parece responder afirmativamente porque el video presenta la siguiente declaración: “Él iba a verme en un Malibú negro a las 8:30 de la noche. Hicimos el amor en Huarmey”.

Ortiz realiza la siguiente pregunta: “¿Le chorreabas un sencillo a la ‘Foquita’ Farfán?” a lo que la criolla contó un incidente que tuvo con Farfán cuando era un niño.

“'Tía Lucía', me decía... un sol, un sol cincuenta, con todos sus mocos verdes…”, pero luego confesó que se sentía molesta con el futbolista por no haberla invitado a su cumpleaños: “... Estoy molesta contigo ‘Foca’, contrataste a Eva Ayllón y a mí no me invitaste (a tu cumpleaños)”.

El clip promocional termina con Lucía de la Cruz contando que tuvo 99 novios. "He tenido 99 novios contados con palitos en mi cama. Uno, dos, lunes, martes, el miércoles... Soltera, pero no desatendida...”, sentencia.