Susy Díaz reveló que intentaron abusar sexualmente de ella en el Congreso

Susy Díaz estuvo sentada por cuarta vez en el sillón rojo de El Valor de la Verdad, para dar detalles de cómo fue el momento de la creación de su simpática frase que la llevó hasta los rincones más alejados del mundo. Además, detalló pasajes muy duros que tuvo que vivir mientras era congresistas.

Según contó Susy en la última emisión del espacio sabatino, durante la época en que fue parlamentaria, un congresista intentó violarla en su despacho.

“Un congresista no conocido vino a mi oficina, cierra la puerta, me tira en el sillón, forcejeamos, me he defendido y le dije que había cámaras, eso lo asustó y se fue”, dijo Susy Díaz ante las cámaras.

Luego que sucediera este incidente, ella comentó que se acercó a Víctor Joy Way, entonces presidente del Congreso, para denunciar acoso sexual. “No quise decir nombres y que todo quede ahí nada más”, afirmó.

BULLYING EN EL CONGRESO

Susy Díaz también confesó que las congresistas solían mofarse de ella. “Las congresistas mujeres me hacían bullying, se burlaban, se reían”, señaló.

