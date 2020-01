La exbailarina Monique Pardo confesó en ‘El valor de la verdad’ que tuvo relaciones sexuales con el fallecido compositor Augusto Polo Campos cuando él tenía una relación sentimental y una hija con Susy Díaz.

“¿Tenías relaciones sexuales con Polo Campos cuando era pareja de Susy Díaz?”, fue la pregunta planteada por el conductor del programa, Beto Ortiz. La respuesta fue sí y sorprendió al invitado ‘Melcochita’.

“Él fue mi admirador y quiso ser mi pareja. Él era un hombre increíble, lo amo, lo amaré siempre. Tremendo, maravilloso talento, por eso estoy diciendo la verdad. A mí no me gustaba como pareja, pero como amante era el mejor”, dijo Monique Pardo.

La intérprete de ‘Caramelo’ dijo que no le gustaba como pareja porque era “muy vulgar y exhibicionista”. Contó una experiencia que tuvo cuando salió a comer con Polo Campos.

“Me lleva al restaurante de la Costa Verde, Augusto saca fajos de billetes y los tira al piso. Vamos, me dice, me lo puso de alfombra, me moría de vergüenza. Billetes de lo que había cobrado, eso era el poder para él. Simplemente dije que con este no, con este a escondidas”, narró. “Era un gran amante de forma horizontal”, agregó.

Asimismo, recomendó protegerse con métodos anticonceptivos para evitar enfermedades. “Cuando estás libre y no tienes una pareja fija, hay una necesidad fisiológica, entonces, hay que hacerlo porque es normal, pero cuidándose”, indicó.

Monique Pardo en "El valor de la verdad"