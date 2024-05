Alejandra Baigorria está en medio de sus preparativos para su boda con Said Palao. Días atrás, la empresaria lloró en el programa de María Pía Copello, pues está feliz de cumplir uno de sus grandes sueños.

“Estoy feliz, siento que voy a cumplir un anhelo que es formar mi familia, algo que yo no tuve. Yo tuve una familia disfuncional como muchas personas que la han tenido”, declaró la rubia para ‘Amor y Fuego’.

Además, la ‘Gringa de Gamarra’ no se calló tras las críticas de Magaly Medina, quien consideró que está ‘desesperada por casarse’.

“Me parece demasiado que una mujer esté atacando a una mujer de esa manera, no solo por mí, a mi no me importa, pero hay muchas mujeres que no tienen esa fortaleza y pueden entrar en una depresión porque es una presión social bastante fuerte. Yo antes sí lloraba pero ahora ya me doy cuenta de la calidad de persona que es cada quien y no me importa. Y esa palabra ‘desesperada’, si yo estuviera desesperada por casarme, tener un hijo, ¿ustedes creen que no lo hubiera tenido? Yo he tenido dos anillos en el dedo y no me he casado por decisión propia ”, sostuvo Baigorria.

Por otro lado, la exchica reality recordó las agresiones de sus antiguas parejas y señaló que nunca tuvo la intención de formar una familia con ellos.

“ Muchas mujeres se embarazan por desesperación y no lo he hecho... Sería mi cruz haber tenido un hijo de alguna de las parejas que tuve en su momento ”, manifestó.

