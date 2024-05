En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, Alejandra Baigorria defendió a su madre, Verónica Alcalá, luego de que se difundiera un video de ella bailando con un stripper en el domicilio de Lucía de la Cruz.

La empresaria decidió romper su silencio tras esta nueva polémica de su progenitora.

“ No es algo que me quite el sueño. Más que las imágenes, para mí es duro los comentarios que hacen. Mi madre es mi madre y mi padre es mi padre y son dos personas que me criaron ”, expresó la rubia.

Asimismo, la ‘Gringa de Gamarra’ reconoció que su madre la enseñó a ser una mujer fuerte.

“Hay muchas cosas atrás que la gente no sabe, pero yo aprendí muchas cosas de mi madre me hicieron ser fuerte como soy, yo la quiero muchísimo, pero bueno pues, qué se puede hacer”, añadió.

Por último, la exchica reality reconoció que el escándalo de su madre, no fue visto por buenos ojos por su familia.

“ Es un tema que no ha sido cómodo para nada en la familia, pero bueno, qué hago, tengo que seguir remando ”, concluyó.

