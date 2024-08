Representante del nuevo pop colombiano, orgullosa de sus influencias que incluyen a Taylor Swift y Miley Cyrus, la cantautora Ela Taubert se ha convertido en un referente de los talentos jóvenes de su país. En los últimos dos años, su propuesta musical ha tenido tanto éxito que se encuentra de gira con su “Metamorfosis Tour”, recorrido que la traerá a Lima para un concierto el 3 de octubre en el Centro de Convenciones Barranco. “Estos últimos años han sido de aprender y entender mucho, entender como persona y como artista a qué lugar quiero ir formando y encajando mis sueños que se van presentando en el camino. Es un tiempo de muchas bendiciones, estoy muy agradecida porque la familia cada vez crece más”, dice Taubert.

Estos dos últimos años de tu carrera han sido de un trabajo intenso.

Así es, de mucho trabajo, de persistir mucho, siento que sobre todo esta industria, en este momento que estamos viviendo, que las redes cada vez lideran más, es de mucha constancia y disciplina también, es de no rendirse.

Me imagino que en algún momento de tu carrera dijiste: ya acabó todo.

Llevo diez años de mi vida en la industria, y tengo 23, es decir, como que desde los 13 añitos, yo asomaba la cabeza viendo de querer un estudio para hacer música. En la pandemia es que ya estallé por las redes sociales, pero sí me pasó lo de dejar todo, creo que ha sido el momento más fuerte para mí cuando escribí “Crecer” en el 2021|, pero allí yo quería arrojar la toalla, rendirme.

“Crecer” llegó a tu vida para sentir que debías seguir en la música.

La vida, siento yo, que está siempre dándote ese tipo de retos para formarte para lo que viene, y yo agradezco con todo mi corazón, ese momento oscuro que viví porque me dio mucho propósito, me dio norte, aprendí muchísimo. En vez de rendirme, lo que hizo fue todo lo contrario, me dije, sabes qué, ahora lo quiero más, no me voy a rendir, voy a seguir, me prometo ser constante no solo por mí, sino por todas las personas que me estaban escuchando afuera, lo iba a hacer también por ellos. Al final sentí que mi música también tenía un propósito en sus vidas.

Ser honesta con tu propuesta, tan personal, tan tuya, eso la gente lo reconoce.

En mi caso, he intentado siempre serle fiel a mi niña interior, serle fiel y honesta a la música que quiero hacer y que quiero abanderar. Yo soy melómana y amo todo tipo de música, me encanta el pop, lo abracé y me abrazó desde que era una niña, esa es la clave de todo. Hay que ser fiel siempre a lo que uno es y lo que uno quiere hacer, así también lo van a sentir los demás.

Una constante en tus letras es el desamor, la ruptura, la ansiedad.

Para mí, la música siempre fue un refugio, era la forma de desahogarme, era pésima para hablar, pero me sentaba a escribir una canción que me obligaba a encontrar las palabras perfectas para decir lo que sentía. Ese proceso se volvió algo muy bonito porque para mí, de las cosas que más me volaron la cabeza era ver cómo habían más personas que se identificaban y que se habían sentido como yo

.Esa conexión que se logra con la gente es cuando se dice tarea cumplida. Cuando todo esto de mi carrera empieza a avanzar y las personas a decir, yo me siento igual, a mí también me pasó, parecen como mis mejores amigos a los que estoy contando mi historia y la vez ellos compartiéndome la suya. En mi niñez me acuerdo de muchos artistas que me acompañaron en mis rupturas con sus canciones, si me sentía triste o feliz, también me acompañaron mucho. Es bonito ver que de alguna forma las canciones que estamos haciendo están acompañando la vida a otras personas.

¿Cómo estás llevando el Tour Metamorfosis que te traerá a Lima?

Pues la verdad, siendo honesta, nunca me imaginé que fuera así de fuerte, pero la verdad lo estoy disfrutando mucho. Será el 3 de octubre mi primer concierto en Perú, estoy de lo más ilusionada, uno de los sueños de mi mamá y mío era ir a Perú juntas, vamos a ver si ella también se me suma al viaje, es uno de los destinos que más teníamos pendientes de visitar. Las canciones y la música me están permitiendo conocer un país tan maravilloso y realmente me siento muy ilusionada.