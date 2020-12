Yo Soy Betty La Fea, es la producción colombina que se ha convirtió en un fenómeno mundial, ya que es la única telenovela en tener más de 20 versiones en 17 idiomas alrededor del mundo. Algunas tienen la misma historias y otras parten de la premisa de la secretaria mal vestida que luego se hace un cambio de look y deja impresionados a todos, pero en Betty en NY, no sucede esto.

“Betty en NY”, es uno de los remake que ha tenido mayor éxito internacional a diferencia de sus otras versiones. Esta producción de Telemundo está protagoniza por Elyfer Torres, quien encarna a Beatriz Rincón. La telenovela vio la luz en Estados Unidos y México en 2019 pero no ha sido hasta este año cuando hemos podido en las pantallas de TV a través de la señal de Latina a las 2:30 P. M.

Diario Correo conversó con Elyfer, y contó que su personaje no se parece en nada a su homónima colombiana, ya que Beatriz Rincón es más joven, emigrante y más empoderada.

“Fue un proceso muy largo, la verdad, duro alrededor de cuatro meses. Primero me pidieron que envíe un video (…) yo no sabía que había 3000 chicas audicionando, tal vez me hubiera dado más nervios si sabía que éramos tantas mujeres que íbamos por el mismo personaje . Luego, me llaman al siguiente filtro (…) fue muy divertido”, comentó la actriz sobre el proceso de selección para personificar a Betty.

YO SOY BEATRIZ RINCÓN

Elyfer Torres comenta que nunca ha visto alguna versión de Betty la fea, pero fue porque no quería saber cómo era el personaje y, de esa forma, desarrollar una actuación distinta.

“La verdad, es que no he visto ninguna versión antes de hacer Betty en Nueva York, y justamente fue una decisión consiente para no viciarme de lo que hicieron otras actrices, que además es un trabajo increíble, pero yo quería darle algo distinto, quería dar mi interpretación de lo que es Betty para mí, que además ella vive circunstancias distintas (…) tiene papás inmigrantes y ella es de Estados Unidos , tiene su mejor amigo en otro lugar, quería darle algo autentico y creo que se logró. Y ahorita ya, me voy a proponer a ver alguna de estas versiones”, comenta la actriz.

Luego continuó con: “La verdad nunca tuve miedo (de interpretar a Betty). Cuando me dieron el papel fui la persona más feliz del mundo y nunca pensé en las cosas negativas, al contrario, me enfoqué en lo positivo y en lo cómico que iba a hacer en darle vida a un personaje. Estaba muy enfocada de crear a Betty y justo cuando se estrena dije, ahora sí viene lo duro que es la opinión pública (…) ha sido un proyecto muy bien recibido en todo el mundo”.

“EN ALGÚN MOMENTO, TODOS NOS HEMOS SENTIDO COMO BETTY”

La actriz confesó que, en algún momento, se sintió como Betty, ya que pensaba que no encajaba en los estándares de belleza para conseguir un protagónico.

“Todas las personas, en algún momento, nos hemos sentido como Betty, desvalorizadas, que no somos suficiente y es normal, porque tenemos todos estos medios que nos dicen de manera inconsciente que no somos suficiente o que no nos vemos como tendríamos que ver pero no hay manera correcta de ser y eso fue lo que aprendí de Betty y eso me ha pasado tanto en mi vida personal como profesional. En la personal, sientes que no eres bonita y esas son tus ideas, hubo un tiempo en que quería ser actriz, tener un protagónico, pero tengo que verme como estas mujeres. En varios casting también me ha pasado, me han dicho que soy muy morena”, comentó Torres.

EMPODERAR A LA MUJER

Con respecto al feminismo, Elyfer tiene un postura muy marcada, ya que ella piensa que no se busca la superioridad de la mujer, sino la igualdad de género.

“El feminismo es muy importante (…) no se está buscando la superioridad de la mujeres, sino la equidad de género y el buscar derechos humanos, que protejan nuestras vidas. Sobre todo yo, que nací en México, un país feminicida donde cada cinco minutos matan y violan a una mujer, por eso me parece muy importante luchar por la vida de las mujeres y de tener más ficciones que empoderen a la mujer” .

