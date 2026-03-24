EMIL se ha consolidado como una de las promesas más interesantes de la música urbana en el Perú.
EMIL se ha consolidado como una de las promesas más interesantes de la música urbana en el Perú.

EMIL continúa expandiendo su universo musical con el lanzamiento de “Round 2: Fue culpa del verano”, un nuevo EP que forma parte de la narrativa iniciada con Round 1: El verano pega duro. Esta nueva entrega ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados de la temporada.

En este segundo capítulo, EMIL retrata el lado más intenso de un verano vivido sin frenos. A través de tres canciones, el artista transforma historias de fiesta, encuentros inesperados y noches interminables en una experiencia musical cargada de ritmo, seducción y emociones que conectan con el público joven.

El EP incluye “Veintipico”, un tema que captura la atracción y la intensidad de un encuentro con una chica que vive la vida sin filtros; “En Tu City”, una canción que gira en torno a una relación prohibida que revive cada vez que el artista vuelve a cierta ciudad; y “2x2”, una historia de seducción que comienza en una exclusiva discoteca y termina convirtiéndose en una noche imposible de olvidar.

Con “Round 2: Fue culpa del verano”, EMIL continúa ampliando el concepto de su proyecto musical.
Con “Round 2: Fue culpa del verano”, EMIL continúa ampliando el concepto de su proyecto musical.

Con “Round 2: Fue culpa del verano”, EMIL continúa ampliando el concepto de su proyecto musical, donde cada lanzamiento representa un nuevo “round” dentro de esta simbólica pelea contra el verano: una temporada que invita a vivir intensamente, a dejarse llevar por el momento y a coleccionar historias que, aunque difíciles de explicar, siempre encuentran la misma excusa perfecta: “Fue culpa del verano”.

A lo largo de su carrera, EMIL se ha consolidado como una de las promesas más interesantes de la música urbana en el Perú. Con un estilo que mezcla pop urbano, reggaetón y sonidos frescos de la escena latina, el artista ha logrado conectar con una nueva generación de oyentes gracias a su energía, su estética juvenil y letras que retratan historias reales de amor, fiesta y emociones intensas. Con cada lanzamiento, el cantante continúa fortaleciendo su presencia en la industria musical y ampliando su comunidad de seguidores dentro y fuera del país.

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