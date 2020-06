Emilia Drago se confesó en su cuenta de Instagram, donde contó los cambios que su cuerpo ha experimentado debido a su dos embarazos. Drago empezó su mensaje de aceptación con un “No somos perfectas” e indicó que dudó en publicar la imagen donde se hacen visibles sus estrías.

“Pensé mucho en postearla (la imagen) por varias razones. Primero porque me costó regresar a mi cuerpo después de mi primer embarazo (logré atenuar mis estrías y con mucho esfuerzo recuperar mi barriga)”, se lee en la primera parte de su mensaje.

La actriz de “Asu Mare” reveló que le costó aceptar que su cuerpo ya no era el mismo tras convertirse en madre. Dicho problema hizo que pensara en no contar su experiencia a sus seguidores, pues la mayoría de personas busca la perfección en las redes sociales.

Sin embargo, bajo la premisa de la perfección se deja de lado el poder del cuerpo femenino al albergar la vida de otro ser. “Nos olvidamos que lo hermoso del embarazo es ver cómo tu cuerpo se acomoda para traer una nueva vida al mundo con todo lo que eso implica”, agregó.

Es por ello que ahora reconoce que está “bien orgullosa de su cuerpo”. Es así que instó a las futuras madres a no buscar la perfección pues no existe y no se desesperen al ver su cuerpo, ya que con el tiempo este cambiará.

“Abracémonos y abracemos este momento, ama tu cuerpo porque es único y admira lo que es hermoso y real”, añadió.

