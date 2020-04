Las críticas a Patricio Parodi tras su ‘broma pesada’ a su pareja, Flavia Laos, no cesan. En esta oportunidad, fue la actriz Emilia Drago quien dijo no estar de acuerdo con la actitud del popular ‘guerrero’.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, la protagonista de la saga de películas “Asu Mare” señaló que lo hecho por el integrante de “Esto es guerra” es una agresión y un acto violento.

“Yo no sé ustedes pero si viene Diego y me tira un huevo en la cabeza, por supuesto que me va a parecer que es una agresión, una acto violento. No veo por ningún lado la “broma” en ese video. ¿Ustedes qué piensan?”, escribió la actriz, siendo respaldada por sus seguidores.

Esta crítica se suma a las muchas que ha recibido el modelo en redes sociales. Como se recuerda, la exministra de la Mujer, Ana Jara, indicó que el chico reality estaría normalizando la violencia contra la mujer.

"Por favor, ¡NO normalicemos la violencia contra la mujer! Esto no tiene nada de gracioso, ¿qué le pasa a este señor?”, cuestionó Jara Velásquez en Twitter, tras ver el video Tik Tok que publicó Parodi y en el que claramente se ve la molestia de Flavia Laos.

Contrario a mostrarse arrepentido, Patricio Parodi respondió de una forma inapropiada al tuit de la exministra de la Mujer, y la exhortó a preocuparse por “los verdaderos casos de violencia.

“¿En serio fuiste exministra de la mujer? Jajaja ¿tan bajo hemos caído? Mejor preocúpate por LOS VERDADEROS CASOS DE VIOLENCIA y deja de causar polémica por una broma de tiktok. Que tengas un buen día y dios te bendiga”, escribió el chico reality.

