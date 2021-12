La actriz Emilia Drago sorprendió en sus redes sociales al mostrar detalladamente cómo logró recuperar su figura tras dar a luz a su segunda hija.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz peruana contó que le costó aceptar los cambios en su cuerpo debido al embarazo, por lo que ahora busca ayudar a mujeres que estén pasando por su mismo situación.

“Para mí, como a casi todas las mamás, me ha costado muchísimo aceptar mi nuevo cuerpo. Después de dar a luz a Lara, mi barriga quedó con una diástasis gigante y un pellejo que para qué les cuento”, se lee al inicio de su extenso mensaje.

Asimismo, Emilia Drago confesó que volvió a ejercitarse con ayuda profesional para recuperar su figura y la confianza en sí misma.

“Pude poco a poco recuperar mi figura y también la confianza en mí misma”, agregó la también bailarina quien meses atrás habló de los cambios que sufrió su cuerpo tras su segundo embarazo.

Como se sabe, Emilia Drago fue parte de la anterior temporada de ‘Reinas del Show’; sin embargo, la actriz tuvo que retirarse abruptamente luego de sufrir una fuerte lesión.

Emilia Drago se retira de ‘Reinas del show’ tras romperse una costilla

La actriz Emilia Drago le puso un alto a su participación en el programa “Reinas del show” debido a un accidente que sufrió durante el ensayo general antes del programa. Según explicó, se rompió una costilla y tendrá una prolongada recuperación.

Tras anunciar su alejamiento durante la última gala de “Reinas del show”, la actriz nacional publicó un breve video en su cuenta de Instagram donde explica detalles de su lesión y agradece la preocupación de sus seguidores.

“Gracias a todos por la preocupación y el cariño que me han dado. En el ensayo general antes del show sufrí una caída, un golpe que podría haber parecido un poco tonto, pero justo me di en el lugar preciso y se me rompió una costilla”, contó Emilia.

