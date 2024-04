En estos últimos meses la vida de Emilia Drago se ha convertido en un verdadero torbellino. Entre las grabaciones de la telenovela “Pituca sin Lucas”, en el que tiene el protagónico, y su rol de mamá y esposa, no le queda más que soñar que el día debe tener más de 24 horas. “Primera vez que, desde que mis hijas han nacido que me toca grabar con una exigencia tan fuerte, He filmado películas, he hecho teatro, pero no me ha tocado grabar así con este ritmo rico, de hecho para mi es algo nuevo definitivamente, y también estoy tratando de hacer lo mejor que se pueda como mamá”, nos dice Emilia.

Eres Techi , la protagonista de “Pituca sin Lucas,” telenovela de inminente estreno y cargas el peso de la historia, ¿cómo lo tomas profesionalmente? Creo que es uno de los roles más importantes de mi carrera en los últimos tiempos, ¿y cómo lo tomo? Siento muchas cosas alrededor de ello, mucha responsabilidad, agradecimiento también de que hayan confiado en mí para este personaje. Me da esa sensación de que, a lo largo de mi vida, he hecho varias cosas y si me dan este encargo será porque lo puedo hacer bien.

¿Cómo es que te llega Techi a tu vida? A lo largo de los últimos tiempos he pasado varios casting para la novela tal y de repente no me escogían y yo me preguntaba por qué no me están llamando, o será que no es el papel para mí. No niego que hasta llegué a sentir que, de repente, mi camino no estaba por la actuación, decía yo.

Esas inseguridades que siempre están al acecho... Sí, yo empecé a cuestionarme eso, incluso había hecho un casting a finales del año pasado y no me escogieron, y dije, bueno ya vamos a mirar para otro lado, vamos a seguir haciendo mis cosas y me fui de viaje en Año Nuevo con mi familia. Cuando regreso me encuentro con una de las productoras de la novela, que me ve justo así, llegaba toda alocada con mis hijas, y me dice que estaban haciendo un casting de una mamá de tres hijas que ha tenido mucho dinero pero se queda sin plata. Me contactó con el jefe de casting, dije que estaba súper interesada e hice la prueba.

Llegaste al casting sin esa ansiedad que a veces no resulta saludable.

Así es, mis expectativas no eran tan altas, pero si llegué sintiendo algo muy chévere. Me fui enterando que la novela era “Pituca sin Lucas”, me di cuenta de la magnitud del proyecto. Cuando hice el casting sentí una cosa muy especial, porque estaba allí el director de la novela, estaban los productores, todos estaban presentes. Sentí algo raro, tratando de no ilusionarme para que la caída no sea tan dolorosa. Y después pasaron cinco, seis días.

¿Y te llamaron para darte la buena nueva o para un nuevo casting definitivo?

No, me llamaron para decirme que sí, me llamaron no para hacer otro casting, sino para decirme que sí, que me habían escogido, de allí ya vino el momento de la negociación y esas cosas. Recuerdo ese momento en que me llaman, mi representante me dice: ‘estoy hablando con la nueva protagonista de la novela de Canal 2′ Y yo ¡qué! y comencé a gritar, y él me decía, ‘Emilia te lo mereces’, y yo me quedé con esa frase en la cabeza, te lo mereces. En realidad, ese te lo mereces, todos lo merecemos, todos los compañeros artistas que nos sacamos la mugre todos los años.

En "Pituca sin Lucas" , actriz encarna a Techi, una mujer de clase alta que de un día para otro se queda sin nada.

¿”Pituca sin Lucas” es una historia original chilena al que le agregarán el color local? Está totalmente adaptada al Perú, el guion principal es Rodrigo Bastidas que estuvo con nosotros aquí antes de que empecemos a grabar, nos estuvo explicando sobre la novela y sobre nuestros personajes. Pudimos hacer varias lecturas y eso fue extraordinario, a mí una sola vez en la vida me ha pasado una cosa así en una producción, la posibilidad de tú como actor conversar con el creador de tu personaje, qué pensó él cuando lo escribió, es una experiencia muy bacán.

La telenovela “Papá en apuros” les deja la valla alta porque siempre estuvo ubicada entre los 10 programas más vistos, ¿eso te causa cierta inquietud? De todas maneras, el que diga que no le interesa el rating está mintiendo, y claro que “Papá en apuros” nos deja la valla alta, de un público que está cautivado con la buena calidad de esta producción. Yo creo totalmente en esta nueva telenovela, porque son bien distintas para empezar, ‘Pituca sin Lucas’ tiene mucha comedia, la historia es muy divertida y hay muchos personajes con los cuales te puedes identificar, siento que va a verla mucha gente, pero confío sobre todo en la historia que los atrapará desde el inicio.