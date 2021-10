A través de su libro “My Body”, la modelo Emily Ratajkowski denunció que fue acosada sexualmente por el cantante Robin Thicke durante el rodaje del videoclip de “Blurred Lines”, tema que grabó junto a Pharrell Williams.

En su publicación, que saldrá a la venta el próximo mes, Ratajkowski reveló que el cantante se abalanzó sobre ella y la manoseó durante la grabación del videoclip en el que ella aparecía en topless.

“De pronto, de la nada, sentí la frialdad y la sorpresa de las manos de un extraño apretando mis pechos desnudos desde atrás... Instintivamente me alejé y volví a mirar a Robin Thicke. Él sonrió de forma burlona y se tambaleó hacia atrás, con los ojos ocultos detrás de las gafas de sol”, reseñó en su libro.

“Empujé la barbilla hacia adelante y me encogí de hombros, evitando el contacto visual, sintiendo el calor de la humillación bombear a través de mi cuerpo. No reaccioné, no realmente, no como debería haberlo hecho”, añadió la modelo.

Asimismo, en el libro “My Body”, Emily aseguró que la directora del videoclip, Diane Martel, fue testigo de la situación en el 2013. Ratajkowski indicó que Martel le gritó al artista: “¿Qué diablos estás haciendo?”. Luego se acercó a ella para preguntarle si estaba bien.

En comunicación con Sunday Times, Diane Martel confirmó que presenció el acoso y le gritó al artista que dejara de hacerlo. “Recuerdo el momento en que le agarró los pechos. Uno en cada mano. Él estaba detrás de ella. Grité con mi voz muy agresiva de Brooklyn: ¡¿Qué diablos estás haciendo?! ¡Se acabó el rodaje!”, contó.

Cabe señalar que durante el rodaje de este videoclip, Thicke estaba casado con Paula Patton, con quien tiene un hijo de 11 años. En 2014, el cantante comenzó una relación con April Love Geary, junto a quien tuvo a sus tres hijos.

Por su parte, la modelo contrajo matrimonio en 2018 con el productor Sebastian Bear-McClard y en marzo de 2021 tuvieron a su primer hijo, Sylvester Apollo Bear.

