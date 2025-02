Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en exitosas series como “Gossip Girl y “Buffy, la cazavampiros”, fue encontrada sin vida a los 39 años en su hogar en Nueva York este miércoles, según reportes de la prensa internacional

Fuentes policiales informaron al New York Post que “su muerte no está siendo investigada como sospechosa”. Según ABC News, su madre encontró el cuerpo en su apartamento, ubicado cerca de Columbus Circle, poco después de las 8 a.m. (hora local). Además, el medio señala que la actriz se había sometido recientemente a un trasplante de hígado.

REALIDAD

En los últimos meses, la exestrella infantil había compartido publicaciones preocupantes en redes sociales. Respondió a críticas sobre su apariencia con mensajes como: “Explíquenme cómo es que parezco enferma”. También reaccionó a comentarios sobre su edad, escribiendo: “¿Perdieron un calendario y no se dieron cuenta de que ya no tengo 14 años?”

La neoyorquina hizo su debut actoral cuando era una niña, con papeles como estrella infantil en el canal Nickelodeon, incluida la serie de televisión ‘The adventure of Pete and Pete’ y la película ‘Harriet the spy’, en los 90.

La actriz empezó a ser más conocida por unirse a la serie ‘Buffy the Vampire Slayer’ en la quinta temporada en el año 2000; por películas como ‘EuroTrip’ (2004) y el drama deportivo de Disney ‘Ice Princess’ (2005), con las que se ganó el cariño de los ‘milenials’ y la generación Z.