En la reciente emisión de “El Rincón del Hincha”, Óscar del Portal se enlazó en vivo con el reportero que está en Barcelona cubriendo los entrenamientos de la selección peruana previo al repechaje, donde los seleccionados de Ricardo Gareca se jugarán la clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

El reportero Jampool Cuadros apareció en la playa Castelldefels, España, y explicó que decidió hacer su enlace desde aquel lugar debido a que en dicho país es temporada de verano.

“Estamos en las orillas de la playa Castelldefels, nos hemos trasladado a este lugar que a pesar de que ya dan las 7:41 p.m. todavía hay luz solar, y la gente sigue disfrutando del verano”, explicó al inicio.

Tras ello, Jampool mostró a Erick Osores, quien se encontraba reposando sobre la arena sobre una toalla blanca. “Miren a quién hemos encontrado aquí, hace 25 grados de temperatura, pero el hombre está que se muere de frío. Señora Osores, ¿Cómo está?”, consultó el hombre de prensa a su compañero.

“Me he sentido más estado que nunca, en el programa dijiste que hacían 30 grados aquí. Que venga y que no trajéramos casacas, encima me traes a una playa donde hace frío. Encima acá está prohibido bañarse”, respondió el conductor de televisión.

En medio de risas, Jampool Cuadros puso en aprietos a Erick Osores al resaltar que se había traído la toalla del hotel a la playa. “Hermano, acá tienes que disfrutar del sol, del verano. Pero, hermano todos tienen toallas de colores, y tú, blanca, te has traído la toalla del hotel, la toalla blanca”, enfatizó el reportero.

Erick Osores lejos de desmentirlo pidió que corten la trasmisión. “Corten, corten, corten esa parte”, respondió en medio de risas.

Frente a esta situación, Óscar del Portal comentó lo siguiente: “Qué vergüenza. El look de ustedes queda anticuado a como se vestían la ‘Vecindad del Chavo’. Para que se den cuenta”.

