Erick Sabater sobre su pelea con 'Coto' Hernández: "Yo di el primer (golpe) porque fueron a buscarme" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la bochornosa pelea que protagonizó en la vía pública con 'Coto' Hernández, Erick Sabater se pronunció en una conferencia de prensa y admitió que fue el primero en dar un golpe.

"Yo di el primero, porque fueron a buscarme y a agredirme y en el momento que él se mete de frente conmigo y me amaga y yo le doy y él me da. No hay que hablar de quién da primero o quién da después, sino que él fue a buscarme a mi centro de trabajo y me fueron a enfrentar de una manera agresiva", declaró el modelo dominicano.

Asimismo, la expareja de Michelle Soifer sostuvo que continuará con el proceso por la vía legal, pese a que su excompañero le pidió llegar a una conciliación.

"No me interesa las disculpas. Él me ha llamado el día martes a primera hora con su abogado pidiendo una conciliación y le dije que no, no hay forma. Esto va a proceder hasta las últimas consecuencias, eso lo va a hacer mi abogado", sostuvo enérgicamente el chico reality.