Érika Villalobos y Aldo Miyashiro sorprendieron al público al promocionar que serán protagonistas de una nueva telenovela que se emitirá por el aire de América TV, la cual tendrá el título de “Perdóname”.

Según reveló canal , los exesposos formarán parte de una nueva producción que dará mucho qué hablar, luego de haber estado en el ojo público hace algunos meses por el ampay del conductor con su exreportera, Fiorella Retiz.

Mediante la cuenta de Instagram de América Televisión se conoció más detalles de lo que será dicha novela. “¿El amor lo puede todo? Aldo Miyashiro y Erika Villalobos nos transportarán a un mundo de heridas que permanecen tatuadas en el alma”, se lee en dicha publicación.

“En esta historia, aprenderemos que el perdón es un camino lleno de obstáculos... pero también de redención y amor. ¿Estás listo para sumergirte en esta historia llena de emociones y segundas oportunidades? En septiembre”, agregaron.

Usuarios sorprendidos tras anuncio de novela de Erika Villalobos y Aldo Miyashiro

Frente a este anuncio, cientos de cibernautas no hicieron esperar sus reacciones de impacto por esta nueva producción de canal, pues hasta cuestionaron el reciente ampay de la actriz con quien sería su nuevo galán, Erik Zapata. ¿Será armado?

“No se pasen”, “Cuando no América facturando con cada situación”, “Qué conveniente”, “Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, “Esto si no me lo esperaba”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

