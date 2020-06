No puede con la emoción. Nos referimos a Ernesto Pimentel, quien celebrará este 21 de junio el primer Día del Padre al lado de su pequeño Gael, quien nació hace 11 meses. El creador de La Chola Chabuca está feliz de celebrar su día.

“Yo por él ya tenía en casa guantes, mascarillas, alcohol, me vacuné contra la neumonía, contra la gripe”, dijo el actor en entrevista con el programa ‘Encendidos’ de RPP Noticias.

Pese a la pandemia por el coronavirus, Ernesto Pimentel indicó que gracias a la paternidad ha podido seguir adelante con esperanza: ”Creo que en cada niño, hay esa certeza de que esto va a pasar y mejorar y que tenemos que celebrar el día a día, ser conscientes de que la vida siempre ha sido frágil, no solo es esta circunstancia la que la hace frágil”.

El intérprete de la ‘Chola Chabuca’ es consciente que no hubiera llegado donde está si no fuera por el público que lo ha seguido durante todos estos años.

“El público no sabe cuánto ha impactado en mi vida, yo por ellos trato de portarme de la mejor manera. Mi hijo no hubiera sido posible si ellos no hubieran permitido que yo haga realidad mi sueño de hacer mi circo y trabajar en el espectáculo”, comentó Ernesto Pimentel.

El conductor de ‘El Reventonazo de la Chola’ dijo que deja abierta la posibilidad que en el futuro pueda vivir en otro país para que su hijo no esté en el ojo público.

“Quiero que él escriba su propia historia, quizás en algún momento tengamos que alejarnos del Perú, de repente tengamos que encontrar un mecanismo para que él se sienta contenido. Si nosotros nos preparamos psicológicamente para ser padres, yo quiero darle esa contención emocional que valide, porque la vida es cruel”, mencionó.

Finalmente, Ernesto Pimentel sostuvo que su pequeño Gael “no es un sueño, un premio ni una meta, él es un punto de partida que me va a permitir tener un reloj de vida distinto”.

