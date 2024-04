La música clásica es un tesoro cultural que merece ser apreciado desde los primeros años de vida. Por ello talentosos músicos sinfónicos profesionales, dirigidos por el Maestro Ernesto Castro Zegarra, ofrecerán 3 conciertos por primera vez en nuestra ciudad.

Este concierto interactivo está diseñado específicamente para bebés y niños de 0 a 5 años, donde en una atmósfera acogedora los más pequeños junto a sus familias serán transportados a un mundo encantado de melodías cautivadoras y sonidos suaves.

“Los bebés saben que están en un espacio diferente; aunque no entiendan todas las palabras, la música les habla directamente al corazón. El mundo del sonido es esencial para el bebé. Por eso, es importante que puedan escuchar desde el principio obras musicales, por más complejas que parezcan ”, señala Ernesto Castro.

CONCIERTOS

Asimismo manifiesta que “Sinfonía Bebé” es un concierto con toda regla, con fragmentos de 30 segundos que mantienen su atención, interpretando piezas de Mozart, Grieg, Beethoven, ideales para esos oídos privilegiados, que se relajan con los sonidos graves.

En el repertorio se interpretará piezas clásicas emblemáticas como el “Canon en Re Mayor”., “La Mañana”, “Estrellita”, “El Ratón vaquero”, entre otras, cada pieza musical ha sido seleccionada con cuidado para ofrecer una experiencia sensorial completa.

Serán tres presentaciones el día domingo 28 de este mes en el local de la Camerata Académica de Piura (Mz.H, Lote 17-Urb. La Laguna del Chipe I etapa). La primera entre las 10:00 am. a 10:45 am. dedicada a niños de 0 a 2 años, luego de 11:15 am, a 12:00 para los de 3 a 5 años y a partir de las 3:00 a 3:45 pm. para niños de 0 a 2 años (segunda función).

“No te pierdas la oportunidad de vivir momentos especiales en familia y estimular el desarrollo de tus pequeños a través de la música, te esperamos para compartir juntos esta experiencia única e inolvidable, puedes reservar tus entradas al celular 991-771-827″, finaliza el maestro.