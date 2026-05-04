Lilia Moretti, aún esposa del exfutbolista Reimond Manco, se pronunció públicamente luego de recibir una ola de comentarios por una supuesta reconciliación, tras el escándalo de infidelidad ocurrido semanas atrás.

Mediante sus redes sociales, la influencer publicó un amplio pronunciamiento dirigido a quienes han puesto en tela de juicio sus decisiones en el ámbito sentimental.

En dicha publicación, Moretti dejó clara su posición frente a las críticas y al escrutinio público al que asegura haber estado expuesta en los últimos días.

“ No se juzga lo que no se vive. No inventen historias donde no conocen ni el inicio. Así como fui clara y frentera para hablar de mi separación, porque soy humana, no perfecta, hoy también doy la cara. Mi vida es mía, y la conduzco yo ”, escribió.

En otra parte de su pronunciamiento, Lilia instó a los usuarios a abstenerse de opinar sobre aspectos privados de su relación.

“ No opinen sobre lo que fue o es mi relación si no estuvieron dentro. No soy jueza, ni lavandería de nadie. Cada quien vive, decide y aprende a su manera ”, agregó.

Además, se pronunció de manera directa sobre su actual situación con el exfutbolista, con el objetivo de poner fin a las especulaciones en torno a su relación.

“Reimond y yo sabemos lo que hemos vivido y lo que vivimos. Aquí nadie es el malo de la película, aquí nadie es víctima. Somos dos seres humanos aprendiendo, creciendo y con derecho a equivocarnos”, sostuvo.

“Y solo mis hijos tienen derecho a conocer la verdad completa. Con esto cierro el tema. Dejen el morbo y vibren bonito”, finalizó.