Luego que el cantante Toño Centella acusó a su esposa Johana Rodríguez Bazán de serle infiel con un menor de edad que canta en la orquesta Zaperoko, la joven de 30 años dio su descargo en una extensa publicación de Facebook, reveló el programa de Magaly Medina.

“Jamas pensé que fuera llegar a tanto. Lo que usted está haciendo no se lo hace a nadie, es de cobardes”, inicia la expareja de Toño Centella. Además la mujer aseguró que su aún esposo la acusó sin tener pruebas verdaderas.

“Se ha ido a la Fiscalía mostrando según usted sus pruebas para que no me dé lo que me corresponde por estar casados, pero no se preocupe porque desde ahora le digo que no quiero nada, quédese con todo, así como me quitó mi carro y mis cosas, se las regalo, que le dure, haga lo que quiera con esas cosas”, escribió.

Esposa de Toño Centella descartó infidelidad. (Magaly TV, La Firme)

Pérdida de sus pertenencias

Según Toño Centella, se le empezó a perder dinero y sus objetos de valor. Sospecha que su esposa se lo habría llevado para regalarle al menor de edad.

“Yo la amaba demasiado, creo que no merezco esto. El día que casé con ella juré fidelidad, amor y eso lo hice siempre”, lamenta el cantante.

