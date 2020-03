Jossmery Toledo celebra su cumpleaños con importante mensaje por cuarentena

Jossmery Toledo compartió una sesión de fotos en Instagram por motivo de su cumpleaños número 28. La modelo comentó que ya habrá momento para celebrar. Además, invitó a sus seguidores de sus redes sociales a que se queden en casa y cumplan con la cuarentena.

“Feliz cumpleaños para mí. Muchas gracias a las personas que se acordaron desde las doce de la noche y no puedo creer como pasa rápido el tiempo. No me arrepiento de lo vivido, porque siempre sacas muchas experiencias”, es lo que se lee como leyenda que acompaña las fotos.

Luego continua con: “hoy celebraré en mi casa tranquila, con mi familia, ya habrá otra oportunidad de celebrar; ahora #yomequedoencasa y espero que tú también cumplas y te quedes en casa”, es lo que se lee como leyenda que acompaña sus fotos en Instagram”.