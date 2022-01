Esther Acebo, reconocida mundialmente por interpretar a Mónica Gaztambide/ Estocolmo en la “La casa de papel”, anunció su embarazo durante la presentación de la última temporada de la exitosa serie española de Netflix. La actriz acudió al photocall con un ajustado vestido negro que revelaba su estado de gestación.

Aunque la intérprete española no ha revelado la identidad del padre de su bebé, los medios especializados señalan que podría estar saliendo con el también actor Alejandro Tous. La revista Semana publicó unas fotos de ellos juntos, paseando por Madrid.

Alejandro Tous es hermano gemelo de Ángel Tous y es conocido por la serie “Yo soy Bea”. Esther Acebo lo conoció en el rodaje del cortometraje “But not with you” (“Pero no de ti”), donde compartieron escenas muy románticas y apasionadas.

Por lo pronto, la actriz de “La casa de papel” ha decidido compartir con sus seguidores en Instagram las fotos más bonitas de su embarazo. La actriz de 38 años, presumió sus curvas premamá con la descripción: “Trust”, que significa confianza.

La publicación ya cuenta con más 760 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios de felicitación, elogios y vibras positivas. “Una mami preciosa”, “enhorabuena”, “felicidades” son algunos de los mensajes de los seguidores de Esther Acebo.

FOTOS DEL EMBARAZO DE ESTHER ACEBO

Esther Acebo feliz por su avanzado estado de embarazo (Foto: Esther Acebo/ Instagram)

Esther Acebo luciendo su vientre de embarazo (Foto: Esther Acebo/ Instagram)