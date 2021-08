Momentos de tensión se vivió en el set de “Esto es guerra” luego que Rosángela Espinoza regresó al reality juvenil tras ausentarse en el programa sin permiso de la producción. Ello generó que los “guerreros” tuvieran opiniones divididas sobre la permanencia de ‘La chica selfie’, de tal manera que la competidora Alejandra Baigorria amenazó con irse del espacio de entretenimiento si su compañera seguía en competencia, pese a su falta.

La permanencia de Rosángela Espinoza se decidió a través de una complicada votación y finalmente la influencer se quedó y sin recibir alguna sanción.

La empresaria del Emporio Gamarra se puso furiosa porque Rosángela se quedó en el programa y decidió irse del set de televisión.

“Veo todos riéndose y yo sí me tomo en serio esto. Juro que hoy renuncio. Me voy del programa”, dijo Alejandra muy molesta.

“Nadie se va a burlar de mí y no se me dejará como la mala. Acá quedó mi contrato y yo renuncio, no me importa”, concluyó.

Finalmente, la producción de “Esto es guerra” emitió imágenes de Alejandra Baigorria retirándose del canal de televisión.

