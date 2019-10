'Esto es Guerra': la nueva integrante Alessandra Lama fue criticada por sus compañeras (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras su repentino ingreso a 'Esto es Guerra', la modelo Alessandra Lama fue criticada por sus compañeras Ducelia Echevarría, Sphefanny Loza y Rosángela Espinoza, quienes básicamente se centraron en el físico de esta.

Al ser consultada sobre la nueva integrante del reality de competencia, Ducelia dijo que no entendía su ingreso y que, probablemente, solo tenga intenciones de hacer “show”.

“Media gordita la he visto. No creo que deba entrenar. Debe haber venido a hacer algún tipo de show... Llamar la atención. No sé a qué habrá venido. Parece que es la ex de todos”, respondió Echevarría a un reportero de 'América Espectáculos'.

Sphefanny Loza, otra de las integrantes de 'Esto es Guerra', también se refirió al ingreso de Alessandra Lama, aunque con pocas expectativas.

“Vamos a ver qué tanto punche tiene, sino... Por las puras”, dijo la hermana de Melissa Loza y quien ha mostrado una gran mejoría en los últimos días de competencia.

Rosángela Espinoza tampoco se quedó atrás y se refirió al físico de Alessandra Lama, la nueva integrante de 'Esto es Guerra'.

“La otra chica... Ni idea. Estaba bonito su vestido, nada más. Es su primera vez en un reality y no la veo con cuerpo fitness, para nada. Ay, perdón", comentó Rosángela.

Hay que mencionar que además de Alessandra Lama, la última edición de 'Esto es Guerra' marcó el regreso de Ivana Yturbe, quien contó que la nueva integrante fue pareja de Ike Parodi, hermano de Patricio Parodi y quien también pasó por el reality.