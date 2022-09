Casi dos semanas después de ser suspendida por protagonizar un fuerte altercado con Johanna San Miguel en pleno programa en vivo, Ducelia Echevarría regresó a “Esto es Guerra” ante la sorpresa de los competidores del reality.

Tras hacer su ingreso al set del espacio juvenil, la popular ‘Reina de Pozuzo’ le dio un emotivo abrazo la conductora del programa. Tras ello, la producción le advirtió que esta será su última oportunidad, dejando en claro que no permitirán más faltas de respeto durante las competencias.

El nuevo equipo de Ducelia fue sometido a votación, y fueron los Guerreros los que tuvieron que elegir entre ella y Melissa Loza. La modelo finalmente regresó a los “Combatientes” tras no obtener el respaldo del equipo liderado por Patricio Parodi.

¿Por qué fue suspendida?

El pasado 18 de agosto, la integrante de los ‘Combatientes’ intentaba defenderse luego de ser acusada por la ‘Mamá leona’ de haber abandonado la competencia, lo que causó que le resten 100 puntos a su equipo.

Mientras daba sus descargos, la influencer sorprendió a todos en el set al lanzarle un comentario bastante desafiante a la conductora de “EEG”, lo que provocó que la producción la suspenda.

“Yo estoy acá para competir, no para que me hagan un análisis psicológico, solamente me voy a dedicar a competir y a nada más. Gracias”, señaló la chica reality luego que Johanna San Miguel destacara sus atributos y debilidades.

Johanna quedó en shock:

Tras oír los comentarios desafiantes de Ducelia Echevarría, Johanna San Miguel la calificó de malcriada y consideró que sobrepasó los límites de la confianza, ya que en algún momento la consideró alguien bastante cercana.

“¡Qué malcriada eres! ¡Qué lástima tan grande! ¡Ni más, nunca más! Si algún día estuve a tu lado, y si algún día te di la mano, y si algún día hablamos tantas cosas, nunca más. Realmente horrible, yo no me merezco esto bajo ninguna circunstancia”, arremetió.

Ducelia Echevarría niega haber abandonado la competencia a Johanna San Miguel en EEG

