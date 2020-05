Gino Assereto no pudo evitar quebrarse en pleno programa de ‘Esto es Guerra’ al ser consultado por lo difícil que ha sido no poder ver a su menor hija, producto de su relación sentimental con Jazmín Pinedo, debido a la cuarentena dictada por el Gobierno para frenar el avance del nuevo coronavirus.

“Yo no sé la situación que puedan estar pasando las familias en este momento. Para mí es súper difícil esta situación porque lucho conmigo mismo por saber si verdaderamente vale la pena hacer tanto sacrificio, a veces me pongo a pensar y digo vale la pena arriesgar no poder ver a mi hija, no poder estar con ella. Al estar acá o al salir para trabajar por ellos estamos expuestos a mil cosas”, dijo entre lágrimas el popular ‘Tiburón’.

Gino Assereto se quiebra en vivo por no poder ver a su hija. (Video: América TV)

“Ayer fui a verla de lejos porque no me atreví a entrar a la casa y se puso a llorar por el simple hecho de que no podía darle un beso”, contó el chico reality sobre el reencuentro que tuvo con su hija, tras más de 70 días de haber estado alejado de ella.

Al ver el llanto desconsolado de Gino Assereto, Jazmín Pinedo no dudó en intervenir para halagar a su expareja por la gran labor que hace como padre y para brindarle su apoyo por el sacrificio que hace al nover a sus dos hijas.

“Eres un papá maravilloso... Yo lo único que tengo que decirte es que eres un valiente. A mí me ha tocado estar a cargo de mi hija todo este tiempo y sé que ha sido súper difícil para ti no verla y te agradezco haber confiado en mí y haberme dejado cuidándola”, sostuvo la popular ‘Chinita’ también afectada por el emotivo momento.

