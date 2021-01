El influencer y modelo, Guty Carrera reveló que hay un par de personas que no mirarían con agrado su presencia en el reality de competencia de América Televisión, ‘Esto es guerra’.

Así lo señaló al jugar con sus seguidores en Instagram ‘Verdadero o falso’. Uno de sus curiosos seguidores le preguntó si se llevaba mal con los integrantes de ‘Guerreros’ y él entendió que le preguntaban sobre la versión peruana.

“La verdad es que me llevo muy bien con casi todos. Muchos no saben que el año pasado (Diciembre 2020) cuando estaba en Perú grabando ‘En boca de todos’ me pasé a saludar a algunos de EEG cuando estaban grabando en ese momento en el set de al lado. Eso sí, creo que hay un par de personas por ahí que no soportarían mi presencia”, señaló Guty Carrera, quien luego se disculpó tras percatarse que le consultaban por la versión mexicana.

También le preguntaron a quiénes considera como los mejores guerreros con los que ha competido. Guty publicó la foto de Patricio Parodi y Pancho Rodríguez e indicó:

“Competí solo con uno de ellos, pero creo que ellos son los rivales a vencer. Monstruos los dos. A ver si algún día se da. Yo acepto”, escribió el modelo.

Al parecer, Guty Carrera dejó abierta la posibilidad de regresar al reality ‘Esto es guerra’. Así lo dejó entrever al responder sobre si Patricio Parodi le ganó todos los títulos de mejor guerrero.

“Patricio es un excelente competidor, de los mejores que he visto. Que yo recuerde compartimos muy poco tiempo en EEG. Tampoco recuerdo habernos enfrentado por el título a ‘Mejor guerrero’. ¿Y si competimos nuevamente?”, se lee en su mensaje.

VIDEO RECOMENDADO:

Guty Carrera: Brenda Zambrano le regala un Play Station 5 por Navidad y él 'estalla' de felicidad