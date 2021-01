La conductora del reality ‘Esto es guerra’, Johanna San Miguel sostuvo que quiere volver a ver a los guerreros históricos en el programa. Indicó que hace cinco años que no está en el reality y le encantaría reencontrarse con ellos.

Así lo señaló en pleno programa en vivo y su compañero de conducción, Gian Piero Díaz aprovechó el momento para preguntarle a qué guerreros le gustaría volver a ver.

“Estoy preocupada porque faltan varios. Yo no estoy acá hace cinco años y pensé que me los iba a encontrar y quedan solo dos (nuevos ingresos). Por ahí hay algunos que no veré en esta temporada”, dijo entristecida Johanna San Miguel.

De inmediato, Gian Piero Díaz le preguntó: “¿A quiénes tendrías que traer si sabemos que el programa se llama el origen? ¿A quién te falta ver acá?”. A lo que Johanna respondió: “(Me falta ver) A Michelle Soifer, Rafael Cardozo, Gino Pesarezi y Nicola Porcella”.

“Solo quedan dos cupos y no ver a todos, a mí sí me hace sentir un poco triste”, señaló Johanna San Miguel. Mientras que Gian Piero reclamó la presencia de Vania Bludau, Mario Irivarren, entre otros.